Президент Армении ответил вице-премьеру РФ на фразу о попытке усидеть на «двух стульях»

Президент Армении Ваагн Хачатурян в специальном интервью RTVI прокомментировал высказывание вице-премьера России Алексея Оверчука, который ранее сказал, что республике надо выбирать между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом (ЕС), поскольку «усидеть на двух стульях не удастся».

По словам Хачатуряна, у Армении диверсифицированная экономика.

«Это Оверчуку надо вопрос задавать, что это означает. <…> По крайней мере, сейчас никто нам не говорит и ничего мы не нарушаем. Те условия, которые с ЕврАзЭс, — мы работаем по этим условиям. Те условия, которые есть с Евросоюзом в экономическом смысле — мы работаем», — сказал Хачатурян.

Он заверил, что «до сих пор никаких проблем не создавалось».

«Зачем вообще об этом говорить? Зачем вообще остро так вопрос ставить? Зачем Оверчуку <…> всё это по-разному представить российскому населению по телевидению и т.д.? Есть же торговые соглашения, есть определенные договоренности. Они работают? Работают», — добавил Хачатурян.

Весной 2025 года в Армении приняли закон, в котором говорится, что страна начинает процесс вступления в Евросоюз. В армянском МИД пояснили, что документ сам по себе не является заявкой на членство в ЕС.

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что принятие закона — внутреннее дело Армении, однако из-за разности торговых режимов в ЕАЭС и ЕС Иревану придется «определяться и делать выбор, потому что усидеть на двух стульях не удастся».