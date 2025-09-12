На участке улицы Джафара Джаббарлы в Ясамальском районе будут проводиться ремонтные работы

С 08:00 часов 13 сентября до 22:00 часов 14 сентября будут проводиться ремонтные работы на участке улицы Джафара Джаббарлы в Ясамальском районе Баку от улицы А.А. Бакиханова до улицы Б. Багирова.

В связи с этим в указанный период движение транспортных средств на данном участке дороги будет полностью ограничено.

Водителей просят заранее спланировать маршруты своего передвижения и использовать альтернативные дороги.