 На суде над гражданами Армении оглашены документы об убийстве азербайджанского заложника и других преступлениях
На суде над гражданами Армении оглашены документы об убийстве азербайджанского заложника и других преступлениях

First News Media16:45 - Сегодня
На суде над гражданами Армении оглашены документы об убийстве азербайджанского заложника и других преступлениях

Судебный процесс по уголовному делу в отношении обвиняемых граждан Республики Армения продолжился 12 сентября в Бакинском военном суде оглашением документов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, один из оглашенных документов касался факта нападения на автобус, следовавший по дороге Ходжавенд – Гарадаглы, 12 января 1991 года. Автобус, которым управлял житель Ходжавендского района Рагимов Кямал Бахыш оглу и в котором находилось 25-30 жителей села Ходжавенд, был обстрелян армянами из огнестрельного оружия различного калибра на 6-м километре дороги Ходжавенд – Киш – Гарадаглы Ходжавендского района.

Еще один документ связан с фактом убийства Назаровой Фараны Нариман гызы, которая 28 января 1991 года была застрелена в селе Ходжавенд Ходжавендского района из огнестрельного оружия.

В следующем документе указывается, что 29 января 1991 года житель того же села ученик 7 класса Мамедов Азер Испандияр оглу во время игры со сверстниками на улице в результате огня, открытого из огнестрельного оружия со стороны города Ходжавенд, получил ранение в область живота.

В другом документе по уголовному делу говорится о том, что 15 февраля 1991 года Набиев Джамал Аббасали оглу во время поездки по горной дороге из села Баш Гышлаг Геранбойского района, где он проживал, в село Сарысу Ханларского (ныне Гёйгёльского) района был расстрелян на перевале близ села Бузлуг из автомата и другого огнестрельного оружия с расстояния 40-50 метров.

Был также оглашен документ по факту обстрела автобуса. В нем отмечается, что 24 февраля 1991 года на 99-м километре автомобильной дороги Евлах – Лачин в восточной части города Ханкенди неизвестные лица с применением взрывных устройств и автоматического оружия совершили нападение на полный пассажирский автобус, которым управлял водитель Шушинского автотранспортного предприятия З.Ч.Алиев. Несколько мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, автобус пришел в непригодное состояние.

Кроме того, был оглашен документ об убийстве Мурадова Горхмаза Мурад оглу. Сообщается, что сотрудник Агдамского районного отделения полиции Мурадов Горхмаз Мурад оглу 25 февраля 1991 года был взят в заложники армянами, а через день убит из огнестрельного оружия в селе Гаджилы (Хаслы) Ходжавендского района.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

