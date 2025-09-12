Трамп надеется, что убийца активиста Кирка будет приговорен к смертной казни

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка «с большей долей вероятности» находится под стражей, заявил президент США Дональд Трамп.

«С большой степенью вероятности он находится под стражей, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - За последние два с половиной дня было проделано много работы».

Американский лидер добавил, что сообщил эту информацию «на основании того, что слышал» и не исключил, что может ошибаться. «Я услышал об этом за пять минут до того, как пришел [на это интервью]. Они сказали, что ситуация кажется хорошей, что у них есть человек, который им нужен», - сказал глава государства.

При этом он заявил, что надеется на приговор к смертной казни убийце Кирка в качестве меры наказания.

«Я надеюсь, что его признают виновным, как я полагаю, и надеюсь, что он получит смертную казнь», - сказал американский лидер.

Источник: ТАСС