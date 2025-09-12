Азербайджанская нефть подешевела

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась на 0,9 доллара США или на 1,30% по сравнению с предыдущим показателем и составила 68,12 доллара за баррель.

Об этом сообщили в пятницу Trend источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 0,91 доллара или на 1,35%, составив 66,64 доллара.

Цена нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,89 доллара или на 1,58% и составила 55,35 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 0,84 доллара или на 1,25% и составила 66,30 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.