 S&P улучшило прогноз по банковскому сектору Азербайджана и прогнозирует сохранение устойчивости банков страны
S&P улучшило прогноз по банковскому сектору Азербайджана и прогнозирует сохранение устойчивости банков страны

First News Media18:50 - Сегодня
S&P улучшило прогноз по банковскому сектору Азербайджана и прогнозирует сохранение устойчивости банков страны

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило взгляд на тренд рисков банковского сектора Азербайджана со «стабильного» на «позитивный».

Об этом говорится в оценке агентства по состоянию и перспективам финансовой системы страны.

По мнению S&P, изменение прогноза связано с совершенствованием системы регулирования и надзора в банковском секторе. В частности, внедрение рискоориентированного надзора, а также переход к стандартам Базель III в части структуры капитала способствуют повышению эффективности банковского контроля и устойчивости финансовых институтов.

В агентстве также отмечают, что проводимые регуляторные реформы создают основу для долгосрочной финансовой стабильности банковского сектора Азербайджана.

Кроме того, S&P прогнозирует сохранение устойчивости банков Азербайджана в 2026 году. Ожидается, что доходность и уровень капитализации банков будут поддерживаться ростом кредитного портфеля при сохранении стабильного качества активов.

Дополнительным позитивным фактором агентство называет низкий уровень долговой нагрузки частного сектора, что снижает системные риски для банковской системы.

