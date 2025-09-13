Первая группа переселенцев, отправленная в село Сеидбейли Ходжалинского района, прибыла в родной край - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, в рамках программы «Великое возвращение» продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Село Сеидбейли Ходжалинского района также в ожидании своих жителей.

Первая группа переселенцев из Агдама в село Сеидбейли Ходжалинского района выехала 13 сентября. В село Сеидбейли переселяются семьи, временно размещенные в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На первом этапе в село переселяются 9 семей – 30 человек.

Возвращающиеся в родной край жители выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанную им всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой душ шехидов, отдавших жизнь на этом пути.

