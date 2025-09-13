Обнародован прогноз погоды на воскресенье

Обнародован прогноз погоды на 14 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные осадки. В некоторых частях полуострова, особенно в первой половине дня, возможны интенсивные ливни с грозами. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-20 градусов, днем – 20-23 градуса. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба выше нормы, относительная влажность воздуха – 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки с грозами. Местами ожидаются интенсивные дожди с сильными грозами, в высокогорных районах возможны град и мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный с сильными порывами.

Температура воздуха ночью составит 15-19 градусов, днем 20-25 градусов, в горах ночью 4-7 градусов, днем 7-12 градусов.

Источник: АЗЕРТАДЖ