Страны НАТО проводят маневры по переброске войск и техники в Литву

Страны НАТО в субботу начали учения по отработке переброски войск и техники в Литву.

Об этом сообщило объединенное командование сил НАТО в Нидерландах.

«Учения Grand Eagle 2025 начались! В рамках более масштабных маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву - быстро, уверенно и скоординировано. Grand Eagle 2025 нацелены на то, чтобы усилить готовность и оперативную совместимость союзников и укрепить восточный фланг НАТО», - говорится в сообщении командования в X.

Точные сроки проведения маневров не приводятся. К сообщению прикреплена инфографика, на которой показаны схемы переброски войск и техники из Германии в Литву четырьмя видами транспорта - железнодорожным, автомобильным, морским и воздушным.

Маневры Grand Eagle 2025 представляют собой часть более масштабных учений Quadriga 2025, которые проходят с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море. В них задействовано более 8 тыс. военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тыс. единиц техники.

Источник: ТАСС