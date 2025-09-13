 СМИ сообщили о запрете слов «караоке», «гамбургер» и «мороженое» в КНДР | 1news.az | Новости
В мире

СМИ сообщили о запрете слов «караоке», «гамбургер» и «мороженое» в КНДР

First News Media18:40 - Сегодня
СМИ сообщили о запрете слов «караоке», «гамбургер» и «мороженое» в КНДР

В КНДР ввели запрет на использование некоторых англицизмов.

Об этом 12 сентября сообщила британская газета The Sun.

Председатель КНДР Ким Чен Ын, по данным издания, внес слова «караоке», «гамбургер» и «мороженое» в список запрещенных. Целью данной меры является обучение туристов использованию лексики, приемлемой в КНДР.

«Гидам, встречающим российских и китайских туристов на знаменитом курорте Вонсан, было рекомендовано избегать англицизмов, популярных на Западе и в Южной Корее. Примерно 20–30 гидов проходят тщательную программу обучения, проводимую должностными лицами отдела кадров Трудовой партии КНДР в провинции Кангвон», — указано в материале.

Так, слово «гамбургер» необходимо заменять на dajin-gogi gyeopppang (двойной хлеб с фаршем), а «мороженое» - на eseukimo. Караоке-машины, широко распространенные в Южной Корее, должны именоваться «машинами для экранного сопровождения».

Как сообщает газета, после прохождения курса гидам необходимо пройти экзамен, после чего их допускают к работе.

Источник: Iz.Ru

