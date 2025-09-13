В новом учебном году в стране будут обучаться 1,6 миллиона учащихся

15 сентября в Азербайджане на различных уровнях образования начнется новый учебный год для около 2,2 миллиона учащихся.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, в 2025-2026 учебном году в общеобразовательных учреждениях республики ожидается обучение 1,6 млн. учащихся. Из них свыше 130 тыс. будут учиться в первом классе, 160 тыс. — в девятом и 117 тыс. — в одиннадцатом классах.

В новом учебном году ожидается, что в подготовительных к школе группах будет обучаться около 90 тыс. детей.

В этом учебном году дошкольным образованием, как ожидается, будут охвачены 226 тыс. детей.

Отметим, что в 2025-2026 учебном году первый урок во II–XI классах общеобразовательных учреждений будет посвящен теме «Год Конституции и Суверенитета».

Цель – укрепить у учащихся уважение к Конституции Азербайджанской Республики, государственному суверенитету и территориальной целостности, а также расширить знания учащихся об историческом пути, пройденном нашим народом во имя защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджанского государства. При этом одной из основных целей тематики первого урока в новом учебном году является укрепление преданности государственным символам, идеологии азербайджанства и национально-духовным ценностям.

Источник: АЗЕРТАДЖ