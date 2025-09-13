Бывший вынужденный переселенец: Начинаем новую жизнь на родных землях

«Мне было 24 года, когда я стал вынужденным переселенцем. Мы поселились в Шекинском районе. Несмотря на трудности, государство всегда оказывало нам поддержку. Сегодня мы начинаем новую жизнь на родных землях», — сказал региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ Султан Асадов, бывший вынужденный переселенец, переехавший в село Сеидбейли Ходжалинского района.

«Мы счастливы, что вернулись в эти места спустя 33 года. Ходжалинская земля для нас священна. Здесь пролилась кровь как наших солдат, так и мирных жителей. Да упокоит Аллах души наших шехидов», — сказал он.