Первая группа переселенцев возвратилась в село Дашбулаг Ходжалинского района - ФОТО

Продолжается процесс Великого возвращения в Карабах. Первая группа переселенцев, выехавшая 13 сентября в село Дашбулаг Ходжалинского района, достигла пункта назначения.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, 13 семьям, состоящим из 67 человек, были вручены ключи от индивидуальных домов, отвечающих современным требованиям. В церемонии приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Заместитель специального представителя Президента в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов сообщил, что для жителей села создана необходимая инфраструктура, населенный пункт обеспечен питьевой водой, электричеством и газифицирован.

Вернувшиеся в Дашбулаг жители выразили благодарность за проявленные внимание и заботу.

Таким образом, осуществление первого переселения в село Дашбулаг Ходжалинского района вошло в историю как очередной успешный этап программы «Великое возвращение».

