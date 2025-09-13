 ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении россиян | 1news.az | Новости
В мире

ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении россиян

First News Media09:51 - Сегодня
ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении россиян

Евросоюз готовится ужесточить свою позицию в отношении выдачи виз гражданам России.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его информации, ЕС к концу года опубликует новые предписания для стран объединения, которые будут содержать более жесткие рекомендации для выдачи виз россиянам.

Отмечается, что восточные страны Евросоюза давно лоббировали принятие таких ограничений. Однако выдача виз остается в компетенции стран-членов ЕС, поэтому Еврокомиссия не может ввести тотальный запрет на въезд граждан РФ на территорию блока. В результате этого политика в отношении виз сильно разнится среди стран-членов объединения.

По последним данным Евросоюза, в 2024 году гражданам РФ было выдано порядка 542 тыс. краткосрочных виз для поездок в страны ЕС и другие государства Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Это примерно на 20% больше, чем в 2023 году, однако существенно меньше показателей 2019 года.

Источник: ТАСС

