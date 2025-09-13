Азербайджан подписал соглашение с АБР по очистке сточных вод в Говсане

Азиатский банк развития (АБР) и Госагентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) подписали соглашение о технической помощи по государственно-частному партнерству для модернизации Говсанской станции очистки сточных вод – одного из крупнейших объектов водной инфраструктуры страны.

Документ был подписан в рамках встречи между председателем ADSEA Зауром Микаиловым и директором АБР по Азербайджану Суннией Дуррани-Джамал.

Данное соглашение стало вторым проектом государственно-частного партнерства в Азербайджане после успешного проведения тендера на строительство опреснительного завода в начале текущего года.

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере государственно-частного партнерства в Азербайджане, а также были представлены потенциальные проекты технической помощи с Азиатским банком развития.

Напомним, что 25 декабря 2023 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реализации пилотного проекта по очистке и повторному использованию сточных вод, сбрасываемых из Говсанской аэрационной станции в Каспийское море. В будущем планируется увеличить мощность очистных сооружений на Говсанской аэрационной станции до 200 тысяч кубометров.

Источник: Report