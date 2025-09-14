Ойбек Халилов: Создание Страхового объединения тюркского мира – важный стратегический шаг

Идея, зародившаяся в 2022 году по совместной инициативе Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, сегодня уже воплотилась в реальность и достигла этапа реорганизации Страхового объединения тюркского мира и подписания официального документа.

Тот факт, что это историческое событие состоялось именно в Шуше, представляет особое значение. Шуша – священное место не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира, и каждая встреча, проводимая здесь, каждый шаг сотрудничества имеют глубокое символическое значение.

Об этом заявил журналистам председатель Ассоциации профессиональных участников страхового рынка Узбекистана Ойбек Халилов на проходящей в городе Шуша первой Ассамблее Страхового объединения тюркского мира.

«Лидеры наших государств неоднократно собирались в этом городе. Сегодня же мы находимся здесь в продолжение этого единства, этой солидарности. Создание объединения – важный стратегический шаг для нас. Эта инициатива откроет новые возможности для гармонизации страховых рынков стран-участниц, взаимного сотрудничества и эффективного распределения ресурсов. Таким образом, мы внесем вклад в формирование более устойчивого, сильного и альтернативного страхового рынка в тюркском мире», - сказал он.

Источник: АЗЕРТАДЖ