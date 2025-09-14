Азербайджан был представлен в Алматы на совещании правоохранительных подразделений таможенных служб стран СНГ

В городе Алматы прошло 25-е заседание Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу, в мероприятии приняли участие руководители и сотрудники правоохранительных подразделений таможенных служб Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Комитет глав правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ является координационным органом, созданным для развития сотрудничества между странами Содружества Независимых Государств в борьбе с таможенными правонарушениями.

На заседании были обсуждены актуальные вызовы в сфере противодействия контрабанде, включая новые тенденции в международной торговле, использование современных технологий и совершенствование схем незаконного перемещения товаров.

Особое внимание было уделено вопросам укрепления международного взаимодействия, обмена опытом и выработки совместных мер по усилению борьбы с контрабандой и защите экономической безопасности стран СНГ.