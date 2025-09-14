В Ханкенди задержан житель, оказавший вооружённое сопротивление полиции

14 сентября 2025 года в городе Ханкенди был задержан житель армянского происхождения, 1967 года рождения, Карен Альбертович Аванесян.

По данным ведомства, Аванесян вышел из места своего жительства и направился в лесной массив близ города, где заранее спрятал автомат «Калашникова» с четырьмя обоймами, полными патронов, а также пять гранат. После этого он попытался приблизиться к месту проведения мероприятия в Ханкенди, однако был остановлен сотрудниками полиции.

В ходе задержания Аванесян оказал вооружённое сопротивление, бросив три ручные гранаты и открыв огонь из автомата по полицейским. В ответном огне он получил огнестрельное ранение и был задержан.

В результате операции один сотрудник полиции получил ранение.

Совместно с Генеральной прокуратурой и Государственной службой безопасности возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Источник: Trend