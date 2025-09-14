Президент Польши согласился с пребыванием в стране военных НАТО
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в республике войск стран — членов НАТО.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Бюро национальной безопасности Польши.
В сообщении отмечается, что военнослужащие государств — членов Североатлантического альянса будут находиться на территории республики в качестве подкрепления при реализации операции Eastern Sentry («Восточный часовой»).
«Постановление президента является секретным», — подчеркивается в заявлении.
Источник: Gazeta.Ru
