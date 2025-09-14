 Ведущий Fox News оказался в центре скандала после призыва убивать бездомных | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Ведущий Fox News оказался в центре скандала после призыва убивать бездомных

First News Media23:43 - 14 / 09 / 2025
Ведущий Fox News оказался в центре скандала после призыва убивать бездомных

Ведущий американского телеканала Fox News Брайан Килмид спровоцировал скандал, заявив в прямом эфире, что от психически больных людей и бездомных «нужно избавиться».

Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Мужчина комментировал убийство беженки с Украины Ирины Заруцкой, на которую напал психически больной человек. Килмад предложил делать бездомным и людям с психическими отклонениями «принудительную смертельную инъекцию или что-то в этом роде».

После этого зрители и пользователи социальных сетей начали активно критиковать ведущего, вынудив его принести извинения. Мужчина попросил простить его «за крайне бездушное замечание».

«Я, конечно, понимаю, что не все психически больные бездомные ведут себя как преступник в Северной Каролине, и что многие бездомные заслуживают нашего сострадания и поддержки», — сказал Килмид.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
155

Актуально

Политика

Президент Азербайджана: Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют ...

Общество

Появились кадры подготовки вооруженной провокации жителем Ханкенди - ВИДЕО - ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут Ходжавендского района - ФОТО

В мире

Трамп рассказал о деградации США в одной сфере

Ведущий Fox News оказался в центре скандала после призыва убивать бездомных

Найдена связь между ВИЧ и болезнью Альцгеймера

Посла России вызвали в МИД Румынии

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Аэропорты в Европе снимают ограничение на провоз жидкости в ручной клади

Президент Непала подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

ОАЭ исключили Израиль из крупнейшего авиасалона

Маск пожертвует $1 млн на мурал в память об убитой в США украинке

Последние новости

Трамп рассказал о деградации США в одной сфере

14 / 09 / 2025, 23:55

Ведущий Fox News оказался в центре скандала после призыва убивать бездомных

14 / 09 / 2025, 23:43

Появились кадры подготовки вооруженной провокации жителем Ханкенди - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

14 / 09 / 2025, 23:26

Найдена связь между ВИЧ и болезнью Альцгеймера

14 / 09 / 2025, 23:23

Посла России вызвали в МИД Румынии

14 / 09 / 2025, 23:05

Убийца Чарли Кирка пошутил, что в политика стрелял его «двойник»

14 / 09 / 2025, 22:45

«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби

14 / 09 / 2025, 22:35

Google обвинили в незаконной эксплуатации журналистских материалов

14 / 09 / 2025, 21:51

Останки гигантских слонов возрастом 7,7 млн лет нашли в Турции

14 / 09 / 2025, 21:20

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3

14 / 09 / 2025, 20:55

Президент Азербайджана: Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире

14 / 09 / 2025, 20:00

Президент Польши согласился с пребыванием в стране военных НАТО

14 / 09 / 2025, 19:40

Президент: Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ

14 / 09 / 2025, 19:20

В Китае протестировали инъекцию от старости

14 / 09 / 2025, 19:00

Президент Ильхам Алиев: История последних пяти лет – это история Победы

14 / 09 / 2025, 18:50

Более 300 тыс. палестинцев покинули город Газа после приказа ЦАХАЛ об эвакуации

14 / 09 / 2025, 18:40

Подозреваемый в убийстве активиста Кирка не признал вину

14 / 09 / 2025, 18:30

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Клиники Карабахского университета, учебного корпуса факультета медицинских наук и наук о здоровье - ФОТО

14 / 09 / 2025, 18:20

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

14 / 09 / 2025, 18:00

Найден неожиданный помощник в борьбе с раком

14 / 09 / 2025, 17:50
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05