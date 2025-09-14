Ведущий Fox News оказался в центре скандала после призыва убивать бездомных

Ведущий американского телеканала Fox News Брайан Килмид спровоцировал скандал, заявив в прямом эфире, что от психически больных людей и бездомных «нужно избавиться».

Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Мужчина комментировал убийство беженки с Украины Ирины Заруцкой, на которую напал психически больной человек. Килмад предложил делать бездомным и людям с психическими отклонениями «принудительную смертельную инъекцию или что-то в этом роде».

После этого зрители и пользователи социальных сетей начали активно критиковать ведущего, вынудив его принести извинения. Мужчина попросил простить его «за крайне бездушное замечание».

«Я, конечно, понимаю, что не все психически больные бездомные ведут себя как преступник в Северной Каролине, и что многие бездомные заслуживают нашего сострадания и поддержки», — сказал Килмид.

Источник: Gazeta.Ru