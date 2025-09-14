 Страховщики тюркских государств подписали совместный документ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Страховщики тюркских государств подписали совместный документ

First News Media13:50 - Сегодня
Страховщики тюркских государств подписали совместный документ

На первой Ассамблее Страхового объединения тюркского мира, проходящей в азербайджанском городе Шуша, страховщики тюркских государств подписали совместную Прокламацию.

Согласно подписанному документу, Страховое объединение тюркского мира реорганизовано на основе целей и принципов Организации тюркских государств. Таким образом, помимо пяти членов-учредителей, в объединение в качестве организаций-наблюдателей вошли страховые ассоциации еще трех стран – Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра.

Отметим, что основной целью Страхового объединения тюркского мира является налаживание взаимного обмена опытом, кадрами и информацией между страховыми рынками стран – членов и наблюдателей Организации тюркских государств, систематическое формирование перестраховочных связей, достижение устойчивого и стабильного развития на страховых рынках братских стран.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
255

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и ...

Общество

В Ханкенди задержан житель, оказавший вооружённое сопротивление полиции

Xроника

Президент Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут Ходжавендского района - ФОТО

Общество

Обнародован прогноз погоды на понедельник

Общество

В Ханкенди задержан житель, оказавший вооружённое сопротивление полиции

Азербайджан был представлен в Алматы на совещании правоохранительных подразделений таможенных служб стран СНГ

Ойбек Халилов: Создание Страхового объединения тюркского мира – важный стратегический шаг

Первый урок нового учебного года будет посвящен этой теме

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В Азербайджане могут ввести дифференцированные тарифы на воду

В Азербайджане предлагают изменить правила получения пенсии вдовами

В Азербайджане облегчают школьную программу

Два района столицы временно останутся без воды

Последние новости

В Ханкенди задержан житель, оказавший вооружённое сопротивление полиции

Сегодня, 17:10

США извинились из-за задержания южнокорейских рабочих на стройке

Сегодня, 17:00

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос - ФОТО

Сегодня, 16:50

Французские фермеры готовятся к акции протеста по всей стране

Сегодня, 16:40

Азербайджан был представлен в Алматы на совещании правоохранительных подразделений таможенных служб стран СНГ

Сегодня, 16:30

Президент Ильхам Алиев посетил поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района - ФОТО

Сегодня, 16:20

SOCAR: С АЧГ добыто 612,2 млн т нефти и 238,7 млрд кубометров газа

Сегодня, 16:10

Полиция Гамбурга изъяла более 400 кг кокаина у наркокурьеров

Сегодня, 16:00

Президент Ильхам Алиев посетил село Сос Ходжавендского района - ФОТО

Сегодня, 15:50

Правительство Армении уберет гору Агрыдаг со штампов о пересечении границы

Сегодня, 15:40

Ойбек Халилов: Создание Страхового объединения тюркского мира – важный стратегический шаг

Сегодня, 15:30

Врио премьера Непала призвала к расследованию причины протестов

Сегодня, 15:20

Состоялось открытие мечети, построенной в поселке Гадрут - ФОТО

Сегодня, 15:10

ВС Польши не обнаружили нарушения воздушного пространства страны 13 сентября

Сегодня, 15:00

Первый урок нового учебного года будет посвящен этой теме

Сегодня, 14:50

Президент Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут Ходжавендского района - ФОТО

Сегодня, 14:40

В США заявили, что визит Трампа в Пекин оказался под вопросом

Сегодня, 14:20

Обнародован прогноз погоды на понедельник

Сегодня, 14:10

Страховщики тюркских государств подписали совместный документ

Сегодня, 13:50

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гараханбейли Физулинского района - ФОТО

Сегодня, 13:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05