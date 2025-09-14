Страховщики тюркских государств подписали совместный документ

На первой Ассамблее Страхового объединения тюркского мира, проходящей в азербайджанском городе Шуша, страховщики тюркских государств подписали совместную Прокламацию.

Согласно подписанному документу, Страховое объединение тюркского мира реорганизовано на основе целей и принципов Организации тюркских государств. Таким образом, помимо пяти членов-учредителей, в объединение в качестве организаций-наблюдателей вошли страховые ассоциации еще трех стран – Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра.

Отметим, что основной целью Страхового объединения тюркского мира является налаживание взаимного обмена опытом, кадрами и информацией между страховыми рынками стран – членов и наблюдателей Организации тюркских государств, систематическое формирование перестраховочных связей, достижение устойчивого и стабильного развития на страховых рынках братских стран.

Источник: АЗЕРТАДЖ