Глава Генштаба Турции обсудил в Баку дальнейшее военное сотрудничество с Азербайджаном - ФОТО - ВИДЕО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 15 сентября принял начальника Генерального штаба Вооружённых сил Турции генерала армии Сельчука Байрактароглу.

Об этом сообщает Минобороны АР.

Турецкая делегацию находится с визитом в Азербайджане по приглашению первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева.

На встрече в Минобороны Закир Гасанов отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией, опирающиеся на глубокие исторические корни, общие ценности и взаимное доверие, еще больше укрепляются благодаря дружеским отношениям глав двух братских государств. Высоко оценив неизменную поддержку, оказываемую Турцией Азербайджану, министр коснулся исторического значения для нашего народа 15 сентября — Дня освобождения Баку от дашнакско-большевистской оккупации. Министр обороны поздравил генерала армии С.Байрактароглу с назначением на должность начальника Генштаба ВС Турции.

В рамках визита состоялась встреча начальников Генеральных штабов двух стран. Было отмечено, что существуют все возможности для дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и дальнейшем расширении сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встречах были обсуждены новые перспективы военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности и другие интересующие вопросы.