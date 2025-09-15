113-летняя Хейраниса Бахышалиева возвращается в родной Кяльбаджар

Бывшая вынужденная переселенка, 113-летняя Хейраниса Бахышалиева, сегодня возвращается в родной Кяльбаджар.

Ей было 80 лет, когда она стала вынужденной переселенкой из Кяльбаджара.

Ее сын рассказал: «Моя мать ждала этого дня четыре года. Когда была проведена жеребьевка и стало ясно, что мы поедем, мама выехала в Тертер, чтобы сократить путь. В Тертере мы забрали маму и теперь едем в Кяльбаджар.

Сейчас мы на суговушанской дороге».

Следует отметить, что Х.Бахышалиева родилась 1 апреля 1913 года в городе Кяльбаджар. У неё 3 сына, 10 внуков, 18 правнуков и 3 праправнука.

ssssssssssssssss

Источник: Qafqazinfo