 «Я верю, что мой сын снова встанет на ноги»: мать 30-летнего Кямиля просит помощи для срочной операции - ФОТО - ВИДЕО
Призыв о помощи

«Я верю, что мой сын снова встанет на ноги»: мать 30-летнего Кямиля просит помощи для срочной операции - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова09:27 - Сегодня
«Я верю, что мой сын снова встанет на ноги»: мать 30-летнего Кямиля просит помощи для срочной операции - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az обратилась Саида Гашимова - мать 30-летнего Кямиля Рзаева, который уже почти два года прикован к постели после тяжёлого кровоизлияния в мозг.

Женщина, убитая горем, рассказала о сложном пути сына и просит о помощи неравнодушных людей, чтобы спасти его здоровье и вернуть к полноценной жизни.

По словам Саиды ханум, трагедия началась 13 декабря 2023 года, когда Кямиль был экстренно госпитализирован в нейрохирургическое отделение с тяжёлым кровоизлиянием в мозг.

«Ему сделали срочную операцию - удалили часть черепа и очистили кровь. Кямиль начал идти на поправку, но вскоре у него начались приступы высокой температуры. Анализы показали, что он подхватил внутрибольничную инфекцию - менингоэнцефалит. С каждым днём состояние ухудшалось, он впал в кому. Но, слава Богу, после долгого лечения и буквально чудом он выжил», - рассказала мать.

Несмотря на то, что Кямиль выжил, последствия оказались тяжёлыми. Уже 1 год и 9 месяцев он полностью обездвижен и прикован к постели. Однако медики отмечают положительную динамику: Кямиль начал понимать речь, самостоятельно формулирует предложения, у него восстанавливается функция глотания.

Все эти месяцы Кямиль питается через зонд, а долгое время дышал через трахеостомическую трубку. Из-за длительного ношения трубки у него образовался свищ - отверстие между пищеводом и трахеей размером 1 см. Это представляет серьёзную угрозу жизни, ведь даже глоток воды может попасть в лёгкие.

«Необходимо как можно скорее провести операцию по зашиванию этого отверстия и удалению трахеостомической трубки, так как Кямиль уже может дышать самостоятельно. Только сама операция стоит 15 тысяч манатов, не считая ежедневных расходов на госпитализацию - 200 манатов в день. А я - мать-одиночка. У меня просто нет таких средств», - с болью говорит Саида Гашимова.

Как рассказала Саида Гашимова, ее дочь Айсель также делает всё возможное, чтобы поддержать брата. Айсель поёт на улицах города, а все заработанные ею средства направляет на лечение Кямиля.
«Несмотря на холод, дождь или жару, она выходит с микрофоном и колонкой, чтобы петь. Через свою музыку она передаёт не только боль, но и веру в то, что брат обязательно поправится», - говорит Саида ханум.

Женщина также отметила, что у сына наблюдается повышенный мышечный тонус: руки, ноги и шея находятся в постоянном напряжении. Чтобы восстановить движения и предотвратить атрофию, Кямилю срочно необходимы физиотерапия, массаж и комплекс восстановительных процедур.

«Надежда на выздоровление у нас есть - и она крепнет с каждым днём. Он начал говорить, глотать, понимать - и это не даёт мне сдаться. Моему сыну всего 30 лет. Я верю, что он встанет на ноги. Но нам нужна помощь. Очень прошу откликнуться добрых, милосердных людей. Только с вашей поддержкой мы сможем подарить Кямилю шанс на жизнь», - обращается Саида ханум.

Номер Саиды ханум для связи: +994 50 854 50 62

Банковская карта: 4098 5844 6362 2173 (Leo kart)

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

