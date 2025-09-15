В селе Сос к концу года будут сданы в пользование еще 75 домов - ФОТО

В селе Сос, которое перешло под контроль Азербайджана в результате успешно проведенной нашими Вооруженными силами в 2023 году локальной антитеррористической операции, также возрождается жизнь, село стремительно восстанавливается.

Как сообщила АЗЕРТАДЖ пресс-секретарь Службы по восстановлению, строительству и управлению в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби, к настоящему времени в селе восстановлены линии электропередачи и газоснабжения, субартезианские скважины, сооружены два трансформатора, начат процесс установки счетчиков, отремонтированы 3 водных резервуара, проложен газопровод протяженностью около 5 км. Из 259 имеющихся в селе Сос индивидуальных домов 70 находятся в непригодном, а 189 – частично пригодном для проживания состоянии. В настоящее время 10 домов готовы к использованию. К концу года будут сданы в пользование еще 75 домов. В 2026 году предусмотрено восстановить 104 дома. На сегодняшний день в село вернулись 10 семей (46 человек).