Нетаньяху отказал в неприкосновенности странам, укрывающим террористов

16:45 - Сегодня
Нетаньяху отказал в неприкосновенности странам, укрывающим террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что страны, укрывающие у себя террористов, не имеют права на неприкосновенность своего суверенитета.

Такое мнение он выразил, комментируя удар израильских ВВС по Катару, целью которого было заявлено устранение высшего руководства палестинского движения ХАМАС.

Выступая на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио, прибывшим с визитом в Израиль, Нетаньяху в очередной раз сравнил действия своей страны с военной кампанией Вашингтона в Афганистане, начатой после терактов 11 сентября 2001 года. В связи с этим израильский премьер назвал «огромным цинизмом и лицемерием» критику в адрес Израиля после ударов по катарской столице.

Нетаньяху напомнил, что после атаки 11 сентября Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1373, запрещавшую государствам укрывать у себя террористов. По мнению премьера, действие этого документа распространяется на весь мир и на все страны, а не на какой-то отдельный случай. На этом основании, напомнил он, США атаковали пристанища террористической организации «Аль-Каида» в Афганистане и Пакистане, не считаясь с суверенитетом этих государств.

«Те страны, которые осуждают сегодня Израиль, тогда не говорили: «Как это плохо, был нарушен суверенитет Афганистана, был нарушен суверенитет Пакистана». У вас нет такого суверенитета, когда вы по факту предоставляете базу террористам, место, где они могут заниматься своими ужасными делами. Так что, согласно международному праву, любая страна вправе защищаться за пределами своих границ от тех, кто массово убивает ее граждан. Это то, чем руководствовался Израиль», - заявил Нетаньяху.

Отвечая на вопрос о результатах удара по Дохе, он сообщил, что Израиль все еще уточняет информацию, но отказался считать операцию провальной. По его версии, эта атака была призвана в первую очередь послать сигнал радикалам о том, что Израиль будет преследовать их по всему миру.

9 сентября ВВС Израиля нанесли удар по членам высшего руководства ХАМАС, которые находились в одной из резиденций движения в Дохе. По информации катарской стороны, погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг утверждения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали пять членов группировки, в том числе сын лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи. Израильские власти о результатах этой операции, вызвавшей осуждение со стороны мирового сообщества, до сих пор ничего не сообщали.

Источник: ТАСС

