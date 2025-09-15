В Сабирабадском районе произошло жестокое убийство.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Моранлы Сабирабадского района.

По информации, жертвой стал местный житель 42-летний Рустам Мехман оглу Алиев. Сообщается, что голова убитого была отделена от тела.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении убийства – жителя села Моранлы, Али Алиева (1992 г.р.).

Причины убийства пока неизвестны. По факту проводится расследование.