Garabagh Resort & SPA – здоровье и комфорт в Нафталане - ФОТО

Garabagh Resort & SPA — это современный курорт, расположенный в живописной природе Нафталана.

Здесь уникальные лечебные свойства нафталановой нефти гармонично сочетаются с возможностями современной медицины. Гостям предлагаются не только оздоровительные программы, но и условия для полноценного отдыха.

Основное направление — лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, суставов, кожи и нервной системы. Опытные врачи составляют индивидуальные программы для каждого гостя, а все процедуры проводятся под внимательным контролем специалистов.

Методы лечения включают:

• нафталановые ванны — снимают воспаление, уменьшают боли в мышцах и суставах, улучшают состояние кожи;

• физиотерапию, магнитотерапию, лазерную терапию и гидротерапию — они комплексно воздействуют на организм и ускоряют восстановление;

• мануальную терапию и лечебную гимнастику — укрепляют тело и возвращают подвижность.

Гостей ждут просторные, светлые и комфортные номера. В ресторане действует система «шведский стол» с богатым выбором блюд азербайджанской и европейской кухни.

Для отдыха и восстановления:

• открытый бассейн в летний сезон,

• крытый бассейн круглый год, финская сауна, турецкий хамам и т.д.,

• фитнес-зал для тех, кто предпочитает активный образ жизни.

В Garabagh Resort & SPA разработаны медицинские пакеты на любой запрос:

• Стандартный пакет — поддержка общего здоровья;

• Премиум-пакет — расширенная диагностика и комплексное восстановление;

• Метаболический пакет — нормализация обмена веществ и повышение энергии;

• Косметологический пакет — уход за кожей и омоложение;

• Пакет «Забота о родителях» — поддержка здоровья и восстановление сил с возможностью комфортного отдыха.

Garabagh Resort & SPA сочетает заботу о здоровье, современные медицинские подходы и уютную атмосферу, чтобы каждый гость чувствовал себя сильнее, энергичнее и увереннее.

📍 Подробная информация и бронирование: www.garabaghotel.az/ru *5445

