Пашинян о признании территориальной целостности Азербайджана: «Другого пути просто не было»

Я признал территориальную целостность Азербайджана, чтобы признать территориальную целостность Армении.

Об этом заявил на международной конференции «Всеобъемлющая безопасность и противостояние – 2025» премьер-министр Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

«Другого пути просто не было», - заверил Пашинян. По его словам, легитимность безопасности Армении еще больше укрепилась благодаря мирному соглашению, парафированному 8 августа в Вашингтоне. «Этот документ недооценен. Я так считаю, потому что это первый двусторонний международный документ между Арменией и Азербайджаном, который ратифицирован обеими странами и имеет правовую силу», - сказал премьер-министр.

Он также отметил, что действия властей по отношению к внешней среде определяются исключительно стратегией легитимности безопасности.