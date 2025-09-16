Еврокомиссия 17 сентября предложит комплекс мер против Израиля

Еврокомиссия 17 сентября предложит комплекс мер в отношении Израиля в связи с действиями этого государства в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью во время брифинга.

«Завтра, в ходе заседания коллегии, еврокомиссары примут пакет мер в отношении Израиля, в частности, предложение Еврокомиссии о приостановке действия некоторых положений соглашения об ассоциации с Израилем», - сказала она.

Источник: ТАСС