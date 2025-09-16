Президенты Азербайджана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе - ФОТО

16 сентября в Шуше состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, затем при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами.