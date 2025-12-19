Малика Аббасзаде о Кямране Асадове: его спокойное поведение и видимость, что ничего не происходит, меня поразили

В ходе расследования у нас не было информации о том, кто стоит за этим делом. По первой группе был представлен обвинительный акт и состоялся судебный процесс. Позже, когда был представлен второй обвинительный акт, я передала документ нашим юристам, чтобы они проследили за процессом и провели необходимую подготовку. Юристы сообщили мне, что в этом обвинительном акте фигурирует имя так называемого “эксперта по образованию”, и это меня удивило.

Об этом в интервью агентству Trend заявила председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде в связи с делом Кямрана Асадова, обвиняемого в оказании незаконной помощи абитуриентам на экзаменах.

«Потому что всего за неделю до этого этот человек на одном из официальных мероприятий дружелюбно общался с ректорами. При этом он уже был осведомлён о наличии обвинительного акта. Его спокойное поведение и видимость того, что ничего не происходит, меня поразили», - добавила она.

Малика Аббасзаде подчеркнула, что будут проведены дополнительные анализы, и в случае выявления новых фактов мошенничества соответствующие лица будут отчислены из высших учебных заведений:

«Этот обвинительный акт прояснил для нас ряд важных моментов. На его основе мы проведём дополнительные проверки. В соответствии с правилами, утверждёнными Кабинетом министров, если будут выявлены новые случаи мошенничества, у нас есть право отчислять таких лиц из вузов, и этим правом мы воспользуемся».

Читайте по теме:

Кямран Асадов продавал абитуриентам спецоборудование за 70 тысяч манатов? - СУД

Как Кямран Асадов и соучастники помогали абитуриентам с запрещёнными гаджетами на экзаменах - ПОДРОБНОСТИ