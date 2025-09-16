Эрдоган: Израиль бросает открытый вызов международной системе

«Атака Израиля на резиденцию с делегацией палестинского движения ХАМАС в столице Катара Дохе является открытым вызовом международной системе и международному праву», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по итогам визита в Катар, глава Турецкого государства назвал «жизненной необходимостью» развитие механизмов безопасности, сотрудничества, обмена разведданными и управления кризисами между странами исламского мира.

Президент Эрдоган указал, что Турция намерена вновь поднять с трибуны ООН тему признания Палестинского государства. Он выразил надежду, что предстоящая сессия ГА ООН будет способствовать расширению «фронта гуманизма» в отношении сектора Газа.

Источник: Anadolu