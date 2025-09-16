Индия присоединилась к военным учениям России и Беларуси

Индия решила присоединиться к российско-белорусским военным учениям Запад-2025 и направила своих военных.

Об этом сообщило The Times.

В Минобороны Индии заявили, что направили на учения 65 военных, включая бойцов полка Кумаон, одного из самых уважаемых подразделений армии.

Они размещены на полигоне Иудино, примерно в 40 милях к западу от Нижнего Новгорода.

"(Хотим - ред.) еще больше укрепить оборонное сотрудничество и укрепить дружеские отношения между Индией и Россией, тем самым укрепив дух сотрудничества и взаимного доверия", - говорится в заявлении.

Также в Минобороны добавили, что военные будут участвовать в "совместных тренировках, тактических учениях и отработке специальных навыков владения оружием" вместе со своими российскими коллегами.

Издание назвало этот шаг Индии выходом за "красную линию".

Ранее, до полномасштабной войны в Украине, страна уже участвовала в предыдущих учениях "Запад" и с тех пор посетила еще несколько российских военных учений.

Однако, по словам аналитиков, решение страны присоединиться к текущим военным учениям в период напряженности между Россией и НАТО стало тревожным сигналом.

Напомним, Россия и Беларусь проводят совместные военные учения Запад-2025, которые среди прочего имеют стратегическую цель - отработку захвата так называемого Сувалкского коридора - территории между Польшей и Литвой, которая соединяет Беларусь с Калининградской областью.

Источник: Коммерсант