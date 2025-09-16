Рубио: У ХАМАС есть несколько дней для принятия соглашения о прекращении огня

Радикальное палестинское движение ХАМАС должно принять решение касательно соглашения о прекращении огня в течение короткого промежутка времени, заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Тель-Авива в Доху.

«Как вы видели, Израиль начал проведение операций в этом регионе. Поэтому мы считаем, что у нас есть очень мало времени для заключения соглашения. У нас больше нет месяцев, у нас есть, вероятно, дни и, возможно, несколько недель. Так что это ключевой, важный момент», - отметил глава американской дипломатии, говоря о сроках достижения соглашения о прекращении огня для ХАМАС.

8 сентября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его. Ранее Израиль анонсировал масштабную наступательную операцию в палестинском анклаве с целью установления полного контроля над городом Газа и полного разгрома там радикалов из ХАМАС. Планы наступательных действий армии были утверждены Нетаньяху в конце августа.

Источник: ТАСС