Roblox и азербайджанские дети: где заканчивается игра и начинаются риски

Онлайн-игра Roblox, которую многие родители привыкли считать безобидной «песочницей» для детского творчества, оказалась в центре громких судебных разбирательств и обвинений в угрозах безопасности детей.

Так, согласно годовому отчету компании за 2024-2025 годы, около 20% из 82 миллионов активных пользователей платформы младше 9 лет, что делает ее крупнейшей игровой площадкой для детей в мире, но именно эта детская аудитория сегодня становится целью преступников. Генеральные прокуроры Луизианы, Мичигана, Миссури, Северной Каролины и Техаса подали коллективный иск против Roblox, утверждая, что платформа подвергает несовершеннолетних риску сексуальной эксплуатации и груминга. В 42-страничном иске перечислены шокирующие примеры контента, включая игры «Побег на остров Эпштейна», «Вечеринка Дидди» и «Симулятор общественного туалета».

Кроме того, там же описан случай, когда мужчина, арестованный в Луизиане по подозрению в хранении материалов о сексуальном насилии над детьми, использовал Roblox во время своего задержания и применял технологию изменения голоса, чтобы имитировать голос молодой девушки и заманивать несовершеннолетних. Расследование Bloomberg показывает, что с 2018 года только в США не менее двух десятков человек были арестованы за похищения или насилие над жертвами, с которыми они познакомились именно через Roblox. Бывшие модераторы платформы рассказывают, что ежедневно получают сотни сообщений о нарушениях, связанных с безопасностью детей, но предложения об ужесточении мер защиты часто игнорируются ради роста аудитории.

Так, в ноябре 2024 года компания объявила о новых мерах безопасности — запретила детям младше 13 лет отправлять личные сообщения и ввела возрастные категории контента, однако эти шаги последовали лишь после того, как аналитическая компания Hindenburg Research назвала Roblox «педофильским адом», где дети подвергаются грумингу (процесс установления доверительных отношений с ребёнком со стороны взрослого, обычно через интернет, с целью дальнейшей эксплуатации, в том числе сексуального характера), порнографии и насилию. Тем не менее, Roblox отвергла обвинения, заявив о многомиллионных инвестициях в системы доверия и безопасности, но поток тревожных фактов не прекращается. Опасения разделяют и власти других стран: Китай, Катар, Турция и Индонезия уже запретили Roblox, а Оман, Кувейт и Иордания выпустили официальные предупреждения и ограничения. При этом платформа обрабатывает более 50 000 сообщений в чате каждую секунду, что делает полную модерацию фактически невозможной.

Помимо угроз сексуальной эксплуатации, на платформе активно действуют и мошенники, использующие доверчивость детей для финансового обмана. Так, например, в России 29-летняя жительница Кызыла заявила, что мошенники похитили у неё 470 тысяч рублей, воспользовавшись доверием её десятилетней дочери. Распространённой схемой является предложение купить игровую валюту Robux по «заниженной» цене вне официального магазина: злоумышленники требуют данные банковских карт родителей, а получив их, либо не отправляют валюту, либо используют доступ для дальнейших списаний. Другой популярный приём - объявление о «выигрыше приза», когда ребёнку предлагают ввести данные своего аккаунта Roblox, после чего преступники меняют пароль и получают полный контроль над профилем и привязанными платёжными средствам.

Стоит отметить, что редакция 1News.az провела опрос в социальных сетях, и полученные ответы отражают эту общую картину. Азербайджанское общество также высказывает страхи и тревоги касательно игры, социальные сети переполнены дискуссиями, кадрами и схожими между собой историями. Родители указывают, что контролируют игровой процесс ребенка, а многие и вовсе играют вместе. Многие отмечают, что такой совместный опыт помогает не только контролировать контент, но и укреплять доверие в семье, ребёнок охотнее делится своими впечатлениями и предупреждает о подозрительных игроках.

При этом, эксперты по кибербезопасности настоятельно советуют родителям проявлять максимальную бдительность и регулярно проверять, во что играет их ребёнок, с кем общается, ограничивать личные сообщения, устанавливать максимальные уровни конфиденциальности и объяснять детям риски общения с незнакомцами и необходимость не раскрывать личную информацию. Roblox может казаться ярким конструктором виртуальных миров, но за пиксельными пейзажами скрываются реальные угрозы, и только внимательность родителей и открытый диалог с детьми могут стать надёжной защитой от опасностей цифрового пространства.

Источники: NBC, TikTok

Джамиля Суджадинова