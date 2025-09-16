Нетаньяху подтвердил начало интенсивной фазы операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало массированного наступления на город Газа с целью разгрома радикального движения ХАМАС.

Это заявление он сделал перед началом дачи показаний в суде по делу о коррупции, передает портал Ynet.

«Мы начали интенсивную операцию в Газе», - сообщил премьер. При этом он сослался на занятость из-за этих обстоятельств, в связи с чем попросил отложить регулярные слушания с его участием.