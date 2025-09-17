 «Пашинян вернулся с домашним заданием»: Тофик Зульфугаров о процессе нормализации и внешнем давлении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

«Пашинян вернулся с домашним заданием»: Тофик Зульфугаров о процессе нормализации и внешнем давлении

Себа Агаева14:30 - Сегодня
«Пашинян вернулся с домашним заданием»: Тофик Зульфугаров о процессе нормализации и внешнем давлении

В контексте продолжающихся процессов нормализации отношений между Азербайджаном, Арменией и Турцией, а также внутриполитической ситуации в Иреване 1news.az побеседовал с бывшим министром иностранных дел Азербайджана Тофиком Зульфугаровым.

В интервью он подробно прокомментировал недавние инициативы армянских властей, так называемое «домашнее задание» премьер-министра Пашиняна после встреч в Абу-Даби и Вашингтоне, а также перспективы нормализации отношений и дальнейшей институционализации мира.

Особое внимание уделено значению широкой общественной дискуссии и референдума в Армении, которые определят готовность общества к отказу от реваншистских идей, а также долгосрочной стратегии Азербайджана по устранению последствий многолетней вооруженной агрессии. Эксперт также рассказал о роли внешних игроков - США и России - в регионе и о том, как эти факторы могут повлиять на стабильность и дальнейшее развитие двусторонних отношений.

- Как вы оцениваете сигналы, поступающие от армянских властей в контексте нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией (инициативы по сокращению срока службы в армии и численности военнослужащих, отказ от изображения горы Агрыдаг на официальных штампах и др.)?

- Прежде всего, на мой взгляд, все происходящее является прямым результатом встреч в Абу-Даби и Вашингтоне. Если говорить о Вашингтоне, то именно там на самом высоком уровне была зафиксирована принципиальная позиция Азербайджана, состоящая из двух ключевых компонентов. Первый заключается в том, что ни мирный договор, ни даже рамочное соглашение не могут быть подписаны в условиях, когда в официальных документах или нормативных актах Армении сохраняются территориальные претензии к Азербайджану. При таких обстоятельствах заключение какого-либо мирного документа попросту невозможно.

Второй компонент, зафиксированный в Вашингтоне на самом высоком уровне, касается вопроса искусственного разделения единого государства, совершенного большевиками в 1920 году, когда была разорвана связь между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Такая ситуация является неприемлемой, и должны быть выработаны механизмы, гарантирующие беспрепятственную и безопасную коммуникацию между двумя частями страны. Эти два ключевых компонента азербайджанской позиции были четко зафиксированы и подтверждены на самом высоком уровне - в первой столице мира, в Белом доме.

Пашинян вернулся в Иреван с четким «домашним заданием». В чем оно заключается? Что касается Зангезура, здесь все предельно ясно: начались практические шаги и переговоры между американской стороной и Арменией по определению условий функционирования данного коридора.

Хотя Азербайджан напрямую и не участвует в этих переговорах, его позиция принципиальна: если будут выработаны условия, не обеспечивающие выполнение ключевых требований Баку в отношении безопасной и беспрепятственной коммуникации между двумя частями страны, Азербайджан не станет частью этого проекта. Иными словами, это можно рассматривать как своеобразное право Азербайджана - право вето на любые схемы, противоречащие его национальным интересам.

Второй компонент «домашнего задания» состоит в необходимости устранения территориальных претензий к Азербайджану. Сделать это можно только через внесение изменений в Конституцию Армении. Согласно законодательству страны, подобные изменения возможны исключительно по итогам референдума, а референдум, в свою очередь, предполагает широкую общественную дискуссию. Именно в этой дискуссии и заинтересован Азербайджан. Почему? Потому что с армянской стороны звучат противоречивые сигналы. В политическом поле Армении по-прежнему присутствуют реваншистские тезисы, публикуются опросы общественного мнения о том, какая часть населения поддерживает подобные идеи, а какая выступает против. Важно понимать: Азербайджан будет подписывать договоренности не только с Пашиняном или его партией, а прежде всего с армянским обществом и армянским государством. Именно поэтому столь значимым является фактор широкой общественной дискуссии - она должна показать, насколько Армения готова отказаться от иллюзий прошлого и двигаться к реальной нормализации отношений.

Процесс этот сложный и непростой. Мы видим, что Пашинян предпринимает определенные шаги как в направлении Турции, так и в отношении Азербайджана. Однако остается вопрос - насколько эти шаги будут, во-первых, искренними, а во-вторых, найдут ли они поддержку в армянском обществе.

- Какими, на Ваш взгляд, могут быть последствия инициированного оппозицией процесса импичмента? Каковы шансы Пашиняна сохранить власть в Армении?

- Что касается Пашиняна и процесса импичмента, я не думаю, что эта процедура будет применена. Армения по Конституции является парламентской республикой, и смена власти происходит через выборы: партия, набравшая достаточное количество мест в парламенте, формирует правительство на основании парламентского большинства.

Если партия не набирает необходимого количества мест, она формирует коалиционное правительство. Таким образом, в Армении смена премьер-министра происходит именно через парламентскую процедуру. На мой взгляд, это не импичмент в прямом смысле слова, а несколько иная процедура.

- А что, по вашему мнению, ожидает процесс нормализации отношений с Азербайджаном в случае смены власти?

- Я хотел бы вернуться к той части своего предыдущего ответа: широкая общественная дискуссия и результаты референдума позволят увидеть, какая часть общества поддерживает мирную повестку, а какая придерживается реваншистских взглядов. Именно исход этих процессов будет определять политику Азербайджана в отношении Армении. Ведь мир между странами не должен зависеть исключительно от политиков.

Конечно, мир зависит и от действий политических лидеров государства, это несомненно. Но долгосрочный мир требует поддержки со стороны общественного мнения, а это более сложный и продолжительный процесс. Например, в Германии после Второй мировой войны проводилась программа денацификации: вводились ограничения на участие нацистских лидеров в управлении государством, организовывались посещения концлагерей и знакомство с теми ужасами, которые там происходили, а также реализовывались многие другие меры. Все это нацелено на формирование устойчивого общественного сознания, способствующего долгосрочному миру.

К.Аденауэр оставил значительный след в истории Германии, потому что он проводил процесс денацификации, формируя новое общественное сознание. В отношении Армении ситуация имеет свои особенности. Сами армянские власти признают, что их так называемая «Третья Республика» базировалась на идеологии «Миацум», связанной с отторжением и удержанием части азербайджанской территории при включении ее в состав Армении. На сегодняшний день армянское общество готово отходить от этой идеологии, хотя глубокие идеологические установки сохраняются и в отношении Турции. Мы видим, что перед страной стоит серьезная задача преодоления исторически сложившихся идеологических противоречий.

Мы должны понимать: агрессия Армении - это не только военные действия и многолетняя оккупация наших территорий. Это также идеология и пропаганда, направленные против нас; в ряде случаев - элементы государственного устройства, конституционные нормы и нормативные акты, которые легитимировали эти притязания. Все это - составные части вооруженной агрессии против Азербайджана, и Баку намерен последовательно устранить ее последствия.

В том числе, я уверен, важно определить и привлечь к ответственности виновников, которые развязали эту агрессию. Процесс еще впереди - мы только в начале пути.

- Как вы считаете, какой будет реакция США, если армянские власти все же попытаются сорвать курс на нормализацию?

- Политический стиль Трампа показывает, что он формировал свой имидж в зависимости от того, как будет развиваться процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Именно в этом заключался смысл всех тех событий, которые мы наблюдали в Вашингтоне. Вероятно, Трамп воспринял бы это как шаг, влияющий на его личную и политическую репутацию. Предполагать, что процесс пройдет гладко и без последствий, я бы не стал.

- Какова, по вашему мнению, роль России в нынешней внутриполитической ситуации в Армении, и может ли Москва повлиять на устойчивость власти Пашиняна?

- Я считаю, что такие попытки уже имеют место, и это можно проследить по целому ряду признаков. Несомненно, урегулирование конфликта лишает Россию и других внешних игроков возможности влиять на процессы в регионе и на политику государств региона. Речь идет о так называемой системе конфликтного управления. Сохранение рычагов политического влияния для себя - именно на этом базируются действия российского руководства, стремящегося расширить свое влияние и навязать свою политическую волю на постсоветском пространстве.

Эти тенденции заметны во многих странах постсоветского пространства. Армения, оказавшаяся на перекрестке этих процессов, несомненно, будет подвергаться определенному давлению. То же самое касается и Азербайджана. Все прекрасно понимают суть происходящих между двумя странами процессов. Делались заявления о поддержке мирного процесса и результатов встречи в Вашингтоне. Россия, разумеется, хотела бы продолжать использовать тему конфликта в своих интересах. Так что влияние внешних игроков будет ощущаться и дальше.

Это - ответственность политиков в Армении: ставить интересы своего государства выше личных политических амбиций.

Тот же принцип действует и в Азербайджане. Все эти нападки и пропагандистские выпады против Азербайджана направлены на то, чтобы помешать нам реализовать стратегические шаги, соответствующие интересам нашего государства и народа.

- Может ли армянское общество принять полное примирение с Азербайджаном, или же внутренние реваншистские силы по-прежнему будут оказывать сопротивление?

- Этот вопрос сегодня волнует многих. Думаю, что, исходя из национальных интересов армянского государства, выработка политики добрососедства - это единственный путь, который может сохранить их государственность. В противном случае, отдавая выбор своей воли под контроль кого бы то ни было - будь то Россия или кто-либо еще - они обречены на продолжение противостояния, что неизбежно приведет к жертвам и потерям. Выбор остается за ними.

В истории это неоднократно проявлялось - и в Первой мировой войне, и в советский период, и в недавней войне, развязанной ими против нас. Их чрезмерные амбиции и чувство исключительности навязывались обществу через националистические концепции, и часть населения принимала это на веру. Посмотрим, что изменится: горький опыт поражения в 2020 году, думаю, не прошел бесследно. Сегодня армянское общество готово более реалистично смотреть на свою историю и выстраивать концепцию будущего развития с учетом реальных обстоятельств.

Поделиться:
625

Актуально

Повестка Президента

На фоне Карабаха: Азербайджан и ОАЭ выводят отношения на новый уровень

Общество

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

Общество

Как Баку готовится к осенне-зимнему сезону?

Общество

КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

Мнение

«Пашинян вернулся с домашним заданием»: Тофик Зульфугаров о процессе нормализации и внешнем давлении

На фоне Карабаха: Азербайджан и ОАЭ выводят отношения на новый уровень

Франция окончательно потеряла лицо. Дипломатия вновь уступила место политическим манипуляциям

Армяне вновь хотят подписать мирное соглашение «вот прямо сейчас»

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Когда приватность под угрозой: как общество формирует моду на дипфейки и шантаж

На фоне Карабаха: Азербайджан и ОАЭ выводят отношения на новый уровень

Карабах никогда не был вне юрисдикции Азербайджана

Армяне вновь хотят подписать мирное соглашение «вот прямо сейчас»

Последние новости

Бакинский метрополитен продлит время работы в эти дни

Сегодня, 17:05

В Турции заложен фундамент нового комплекса МИД - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Цепная авария в Мингячевире

Сегодня, 16:52

Сдано в эксплуатацию новое студенческое общежитие Карабахского университета - ФОТО

Сегодня, 16:43

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

Сегодня, 16:30

В Польше обнаружили очередной упавший дрон

Сегодня, 16:25

Еврокомиссар Марта Кос приедет с визитом в Азербайджан

Сегодня, 16:22

Кадры наезда автобуса в центре Баку на женщину - ВИДЕО

Сегодня, 16:18

Француз отправил в нацсобрание 600 презервативов, чтобы депутаты «не размножались»

Сегодня, 16:05

Как Баку готовится к осенне-зимнему сезону?

Сегодня, 16:00

В Азербайджане задержали наркофермера со 100 кг конопли

Сегодня, 15:50

Газманов стал жертвой мошенничества: Певец отдал Саркисяну все накопления на пенсию

Сегодня, 15:33

В Баку ребенок пострадал в детском саду

Сегодня, 15:28

Жозе Моуринью заменит в «Бенфике» уволенного Бруну Лаже — Фабрицио Романо

Сегодня, 15:25

Власти Франции задействуют бронетехнику на массовых акциях 18 сентября

Сегодня, 15:15

Анкара приветствует дорожную карту по стабилизации в сирийской Ас-Сувайде

Сегодня, 15:10

СМИ: Самолет Трампа слишком приблизился к пассажирскому лайнеру

Сегодня, 15:05

Лукашенко назвал своей главной задачей не допустить эскалации с Польшей

Сегодня, 15:00

КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

Сегодня, 14:55

В Каире из музея пропал браслет, которому около 3 тыс. лет

Сегодня, 14:50
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвиженияСегодня, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30