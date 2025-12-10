Взрыв под ногами: незаконная пиротехника и реальные трагедии - ВИДЕО

Сильный испуг, вызванный взрывом петарды, стал причиной смерти 17-летнего юноши, Эшгина Рустамова.

Вечером, 30 ноября, возле школы №94 произошла трагедия, вновь привлекшая внимание к проблеме незаконной пиротехники. Молодой человек оказался перед учебным заведением, которое окончил год назад, в компании друзей. По словам очевидцев, под ногами подростка неожиданно взорвалась петарда, повлекшая за собой инфаркт…

Эта ситуация вызвала большой резонанс в обществе. Ведь гибель молодого парня не является случайностью или абстрактным риском, это реальное, конкретное последствие неконтролируемого обращения с пиротехникой, которая продолжает незаконно продаваться, несмотря на запреты. История Эшгина стала еще одним напоминанием о том, что опасность петард зачастую недооценивается, а одно необдуманное действие способно стоить жизни.

Так или иначе, даже несмотря на официальные запреты, пиротехника продолжает поступать на рынок, продаваясь незаконно и подпольно, особенно в период подготовки к новогодним праздникам.

Таким образом, свободная доступность петард, в том числе особо мощных изделий, делает проблему массовой, ведь каждый год в Баку фиксируются многочисленные случаи травм и чрезвычайных происшествий, связанных с их использованием.

Каков масштаб проблемы?

Немаловажно уточнить, что такие случаи происходят не только среди подростков, но и среди взрослых, которые по неосторожности поджигают продукты пиротехники, не убедившись в их качестве и безопасности. Так, например, в Баку мужчина потерял два пальца в результате взрыва петарды в руке - заряд сработал прежде, чем он успел его выбросить.

Но особое беспокойство вызывают инциденты с участием детей. Одним из примеров может являться случай в Джалилабадском районе, когда 7-летний мальчик получил серьезные ожоги после того, как петарда взорвалась у него в руках. Ребенок играл с пиротехникой, не понимая потенциального риска, а последствия оказались тяжелыми.

В первую очередь, проблема носит системный характер. Наличие спроса, отсутствие контроля и иллюзия безнаказанности способствуют тому, что пиротехника продолжает оставаться в свободном, пусть и нелегальном, обороте.

Кроме того, большинство людей, покупающих петарды, не осознают всей опасности. Пиротехника воспринимается как традиционный атрибут праздника, не требующий специальных знаний или подготовки. В результате этого незнания изделия поджигают вблизи людей, бросают под ноги, запускают в толпы – зачастую, ради «шутки».

Примером может стать ситуация, когда группа молодых людей в Гяндже поджигала петарды и запускала их прямо в толпу прохожих, сопровождая происходящее смехом и ликованием. Именно непонимание опасности и причиняемого вреда приводит к безответственному использованию пиротехники, а ко всему этому еще и с желанием вызвать страх и дискомфорт у общественности.

Тем не менее, опасность пиротехники заключается не только в физических повреждениях. Не менее важной проблемой считаются и домашние фейерверки. Их запускают слишком низко, слишком близко к домам и, в конце концов, слишком бездумно. Дым не успевает подняться или рассеяться, а остается там, где находятся люди. Токсичность такого «домашнего шоу» в разы выше, потому что концентрация вредных веществ не разбавляется воздухом.

Во дворах образуется практически удушающий слой загрязнения, который вдыхают дети, пожилые, беременные женщины. Каждый, кто случайно оказался рядом. Стоит отметить, что особенно тяжело приходится людям с хронической астмой, ведь для них взрывные облака пиротехнического дыма представляются не просто зрелищем, а прямой угрозой жизни.

Тем временем грохот, острота звука, внезапность взрывов способны вызвать не только дискомфорт, но и настоящую панику. А маленькая шалость может сильно напугать детей и пожилых людей.

Особенно тех, кто живет с посттравматическим стрессовым расстройством. Для людей с ПТСР, переживших насилие, военные события, взрывы, аварии, громкий хлопок может стать триггером, возвращающим их в самое страшное переживание жизни. И это происходит в момент, когда остальные празднуют.

Но если человек, по крайней мере, теоретически может осознать последствия, то животные лишены выбора и объяснения. Ежегодно во время подобных «празднований» собаки срываются с поводков и выбегают из домов, ведь они не понимают, что происходит, для них эти взрывы ничем не отличаются от войны. После праздничных вечеров владельцы животных часто бросаются на поиски своих питомцев, создавая группы в социальных сетях и объединяясь для поисков. Такие ситуации происходят регулярно, а потеря домашних животных становится еще одним следствием неконтролируемого использования пиротехники.

Ответственность и законодательство

Проблема пиротехники в Баку имеет давнюю историю. Еще 17 декабря 2001 года распоряжением главы Исполнительной власти столицы торговля пиротехническими изделиями была официально запрещена. Однако практика показывает, что один лишь запрет не способен обеспечить реальное прекращение оборота таких изделий.

Сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД регулярно проводят рейды по изъятию запрещенной пиротехники, особенно в предновогодние недели.

Но ситуация осложняется еще и тем, что спрос на пиротехнику остается стабильно высоким. Люди продолжают воспринимать петарды как неотъемлемую часть «праздничных традиций», не осознавая реальной опасности, доверяя детям и подросткам использование взрывчатых изделий.

Очевидно, что существующие меры контроля и штрафы не оказывают должного сдерживающего эффекта. Чтобы снизить количество трагедий и случаев причинения вреда, необходимо ужесточить меры наказания и применять их не только к продавцам, но и к тем, кто непосредственно использует запрещенную пиротехнику или намеренно создает угрозу и дискомфорт для окружающих. Штрафы должны быть значимыми, а ответственность - реальной, чтобы предотвратить как несчастные случаи, так и намеренные провокации.

Смерть 17-летнего Эшгина Рустамова стала трагическим, но наглядным примером того, насколько опасной может быть пиротехника в руках безответственных людей. Вся проблема носит системный характер: высокий спрос, низкая культура обращения, недостаточный контроль и штрафы создают среду, где риск для жизни и здоровья остается реальным.

Джамиля Суджадинова

