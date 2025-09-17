В Азербайджане задержали наркофермера со 100 кг конопли

В Гусаре проведена операция по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Губинскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе мероприятия был задержан 47-летний Адиль Керимханов, занимавшийся культивацией наркосодержащих растений.

На приусадебном участке его дома было обнаружено и изъято 117 кустов конопли (каннабиса) общим весом 100 килограммов, а также 28 килограммов наркотического средства марихуана.

Задержанный признался, что выращивал наркосодержащие растения, осуществляя за ними агротехнический уход.

По данному факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении А.Керимханова избрана мера пресечения в виде ареста.