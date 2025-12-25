 Фархад Мамедов о России и процессе разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Фархад Мамедов о России и процессе разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе

First News Media11:40 - Сегодня
Фархад Мамедов о России и процессе разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

После инициирования проекта TRIPP и начала субстантивных переговоров между Арменией и США активизировались внешние акторы, которые имеют претензию на участие в процессе разблокировки коммуникаций. В частности, Россия.

Постараемся систематизировать тему коммуникаций и понять интерес, место и возможную роль России в этом процессе.

Почему это важно?

Напомним, что одним из итогов 44-дневной войны является разблокировка коммуникаций. «Гордиевым узлом» итогов войны является часть Зангезурского коридора, который проходит по территории Армении - Проект TRIPP…

От реализации проекта TRIPP зависит весь процесс переформатирования региона и начало этого процесса привела в действие акторов, которые остались не у дел…

Региональный контекст разблокировки

Северное направление

- Азербайджан-Россия: открыты ж/д и автодороги;

- Грузия-Россия: открыта автодорога, нет ж/д сообщения (из-за оккупации Абхазии со стороны России).

Западное направление:

- Грузия-Турция: открыты ж/д и автодороги;

- Армения – Турция: закрыто всё.

Южное направление:

- Азербайджан-Иран: открыты ж/д и автодороги;

- Армения – Иран: только автомобильная дорога.

В регионе:

- Грузия – Азербайджан и Грузия-Армения: открыты ж/д и автодороги;

- Азербайджан – Армения – закрыто всё.

А что Россия?

• У России торговые отношения со всеми тремя странами региона

• Армения является членом ЕАЭС,

• Российская компания управляет ж/д Армении до 2038 года,

• после введения санкций из-за вторжения в Украину южное направление для России стало стратегическим.

По трехсторонним заявлениям Россия должна была играть роль на коридоре на территории Армении. Однако не получилось…

На сегодня Россия присматривается, как может участвовать в процессе. Задействованы имеющиеся в наличии ресурсы:

- членство Армении в ЕАЭС используется как инструмент, посредством которого, по мнению России, Армения должна согласовать режим деятельности TRIPP с Евразийской комиссией.

- Концессионное управление со стороны ЮКЖД ж/д Армении.

- Российские пограничники на армяно-иранской и армяно-турецкой границе.

Правительство Пашиняна уже оформляет ответы на эти ожидания:

- членство в ЕАЭС – Армения заявляет, что единственная страна ЕАЭС, которая не имеет границы с другими странами ЕАЭС и может в виде исключения пропускать товары и грузы других государств по своей территории без правил ЕАЭС;

- По ЮКЖД заявлено, что участок TRIPP не является зоной ответственности ЮКЖД. Пашинян даже пошел дальше, играя на противоходе, предложив ЮКЖД начать инвестировать в участки ж/д, чтобы связать ж/д Армении с Азербайджаном в двух местах (Нахчыван и Газах) и Турцией (Гюмри-Карс). Это такой троллинг, пока нет официального запроса. А он должен быть, и это в соответствии с концессионным договором, ЮКЖД должна (!) инвестировать, это её обязательство. В случае отказа, правительство Армении может расторгнуть концессию.

- Пограничники России. С этим в Армении повременят до выборов, в случае победы Пашиняна, к концу следующего года Армения может поставить вопрос о выводе российских пограничников с ирано-армянской и армяно-турецкой границ.

Таким образом, Россия имеет ресурсы в Армении участвовать в процессе конструктивно, однако это не будет как-то мешать США, как сказал недавно профессор МГИМО, «хозяйничать» на участке TRIPP. Можно также предположить, что Россия в эти шесть месяцев будет стараться своими тормозить процесс по TRIPP, совмещать конструктивизм и нападки, параллельно концентрироваться на парламентских выборах, так как это единственный действенный механизм, чтобы спутать весь мирный процесс, частью которого является разблокировка коммуникаций. Как видим, мирный процесс уменьшает роль и место России в регионе. И дело тут в политике самой России. Москва может с легкостью отказаться от признания Абхазии и оперативно открыть ж/д в Грузию и дальше в Армению. Но это же Россия, там всё по-другому…

Источник: @mneniyefm

Поделиться:
239

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL ...

Общество

В Азербайджане изменится срок действия запрета на электронные сигареты

Общество

Минута молчания в память о погибших при крушении самолета AZAL - ФОТО

Общество

В Баку усилился ветер

Политика

Посол Китая: 2025 год стал знаменательным в истории китайско-азербайджанских отношений

Фархад Мамедов о России и процессе разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе

МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной крушения самолета AZAL - ФОТО

Лейла Алиева опубликовала семейное фото по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Разъяснены причины неучастия Ильхама Алиева в саммитах ЕАЭС и СНГ

Пашинян поручил РЖД восстановить ж/д стыки с Турцией и Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за решение о разблокировке транзита грузов в Армению

Лейла Алиева опубликовала семейное фото по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева - ФОТО

Последние новости

Посол Китая: 2025 год стал знаменательным в истории китайско-азербайджанских отношений

Сегодня, 13:05

В Азербайджане изменится срок действия запрета на электронные сигареты

Сегодня, 13:00

Кино на неделю: Романтическая комедия «Вечность» с Элизабет Олсен и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Мехрибан Зейналова выразила благодарность Арзу Алиевой за подаренный приюту автобус - ФОТО

Сегодня, 12:30

Минута молчания в память о погибших при крушении самолета AZAL - ФОТО

Сегодня, 12:28

Хокума позвонила семье накануне трагического рейса - мать Национального героя

Сегодня, 12:20

Власти Армении закрыли церковный телеканал

Сегодня, 12:15

В Джалилабаде выявлена продажа поддельной алкогольной продукции - ФОТО

Сегодня, 12:10

В Азербайджане начнут выдавать образовательные кредиты для профобразования

Сегодня, 12:05

Правительство в Армении лишило церковь права на землю

Сегодня, 12:00

В Баку пассажирский автобус попал в аварию: 2 человека погибли, 9 получили травмы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:55

В Баку усилился ветер

Сегодня, 11:52

Время ещё есть! Заварите свой шанс на подарок от TESS!

Сегодня, 11:48

Фархад Мамедов о России и процессе разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе

Сегодня, 11:40

Житель США выиграл $1,8 млрд в лотерее за день до Рождества

Сегодня, 11:38

МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной крушения самолета AZAL - ФОТО

Сегодня, 11:25

Обновлены банкноты номиналом 50 манатов

Сегодня, 11:20

В Турции задержали 115 сторонников ИГ, готовивших теракты

Сегодня, 11:10

Отец хотел завершить полет и встретить Новый год с нами - дочь Игоря Кшнякина

Сегодня, 11:08

Пхеньян испытал новейшие зенитные ракеты

Сегодня, 11:05
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00