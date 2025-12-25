Фархад Мамедов о России и процессе разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

После инициирования проекта TRIPP и начала субстантивных переговоров между Арменией и США активизировались внешние акторы, которые имеют претензию на участие в процессе разблокировки коммуникаций. В частности, Россия.

Постараемся систематизировать тему коммуникаций и понять интерес, место и возможную роль России в этом процессе.

Почему это важно?

Напомним, что одним из итогов 44-дневной войны является разблокировка коммуникаций. «Гордиевым узлом» итогов войны является часть Зангезурского коридора, который проходит по территории Армении - Проект TRIPP…

От реализации проекта TRIPP зависит весь процесс переформатирования региона и начало этого процесса привела в действие акторов, которые остались не у дел…

Региональный контекст разблокировки

Северное направление

- Азербайджан-Россия: открыты ж/д и автодороги;

- Грузия-Россия: открыта автодорога, нет ж/д сообщения (из-за оккупации Абхазии со стороны России).

Западное направление:

- Грузия-Турция: открыты ж/д и автодороги;

- Армения – Турция: закрыто всё.

Южное направление:

- Азербайджан-Иран: открыты ж/д и автодороги;

- Армения – Иран: только автомобильная дорога.

В регионе:

- Грузия – Азербайджан и Грузия-Армения: открыты ж/д и автодороги;

- Азербайджан – Армения – закрыто всё.

А что Россия?

• У России торговые отношения со всеми тремя странами региона

• Армения является членом ЕАЭС,

• Российская компания управляет ж/д Армении до 2038 года,

• после введения санкций из-за вторжения в Украину южное направление для России стало стратегическим.

По трехсторонним заявлениям Россия должна была играть роль на коридоре на территории Армении. Однако не получилось…

На сегодня Россия присматривается, как может участвовать в процессе. Задействованы имеющиеся в наличии ресурсы:

- членство Армении в ЕАЭС используется как инструмент, посредством которого, по мнению России, Армения должна согласовать режим деятельности TRIPP с Евразийской комиссией.

- Концессионное управление со стороны ЮКЖД ж/д Армении.

- Российские пограничники на армяно-иранской и армяно-турецкой границе.

Правительство Пашиняна уже оформляет ответы на эти ожидания:

- членство в ЕАЭС – Армения заявляет, что единственная страна ЕАЭС, которая не имеет границы с другими странами ЕАЭС и может в виде исключения пропускать товары и грузы других государств по своей территории без правил ЕАЭС;

- По ЮКЖД заявлено, что участок TRIPP не является зоной ответственности ЮКЖД. Пашинян даже пошел дальше, играя на противоходе, предложив ЮКЖД начать инвестировать в участки ж/д, чтобы связать ж/д Армении с Азербайджаном в двух местах (Нахчыван и Газах) и Турцией (Гюмри-Карс). Это такой троллинг, пока нет официального запроса. А он должен быть, и это в соответствии с концессионным договором, ЮКЖД должна (!) инвестировать, это её обязательство. В случае отказа, правительство Армении может расторгнуть концессию.

- Пограничники России. С этим в Армении повременят до выборов, в случае победы Пашиняна, к концу следующего года Армения может поставить вопрос о выводе российских пограничников с ирано-армянской и армяно-турецкой границ.

Таким образом, Россия имеет ресурсы в Армении участвовать в процессе конструктивно, однако это не будет как-то мешать США, как сказал недавно профессор МГИМО, «хозяйничать» на участке TRIPP. Можно также предположить, что Россия в эти шесть месяцев будет стараться своими тормозить процесс по TRIPP, совмещать конструктивизм и нападки, параллельно концентрироваться на парламентских выборах, так как это единственный действенный механизм, чтобы спутать весь мирный процесс, частью которого является разблокировка коммуникаций. Как видим, мирный процесс уменьшает роль и место России в регионе. И дело тут в политике самой России. Москва может с легкостью отказаться от признания Абхазии и оперативно открыть ж/д в Грузию и дальше в Армению. Но это же Россия, там всё по-другому…

Источник: @mneniyefm