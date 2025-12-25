Житель США выиграл $1,8 млрд в лотерее за день до Рождества

В американском штате Арканзас участник популярной в США лотереи Powerball выиграл $1,8 млрд за день до Рождества.

Об этом говорится в заявлении на сайте лотереи.

«Джекпот Powerball был выигран в Арканзасе! В билете, проданном в Арканзасе, сошлись все шесть цифр, которые выпали при розыгрыше прошлым вечером, выигранный джекпот составил 1,817 миллиарда долларов», — говорится в публикации.

Отмечается, что это стало вторым по величине джекпотом в истории лотерей США.

Выигранная сумма будет выплачена победителю долями — сначала он получит часть выигрыша, после чего еще 29 ежегодных выплат. При желании победитель может забрать выигрыш сразу, но в этом случае вся полученная им сумма будет сокращена до $834,9 млн до вычета налогов.

Источник: Газета.ру