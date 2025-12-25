В Турции задержали 115 сторонников ИГ, готовивших теракты

Стамбульская полиция задержала 115 подозреваемых в причастности к деятельности террористической группировки "Исламское государство", которые занимались подготовкой терактов в рождественские и новогодние праздники.

Об этом сообщила Генпрокуратура Стамбула по итогам крупного рейда.

"В рамках расследования, проводимого управлением по борьбе с терроризмом полиции Стамбула в связи с информацией о том, что террористическая организация ИГ планирует нападения в нашей стране, в первую очередь на немусульман, в преддверии предстоящих рождественских и новогодних праздников, были одновременно проведены операции с задержаниями, обысками и конфискацией по 124 адресам на всей территории провинции. В результате были изъяты пистолеты, боеприпасы и многочисленные документы организации [ИГ]. 115 подозреваемых задержаны, операция по задержанию подозреваемых, которых еще не удалось поймать, продолжается", - сообщается в заявлении Генпрокуратуры Стамбула.

Власти отмечают, что в ходе следственных процедур было установлено, что 137 подозреваемых "поддерживают контакты с зонами конфликта, и на некоторых из них выданы ордера на арест как на национальном, так и на международном уровнях в связи с обвинениями в терроризме".