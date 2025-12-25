МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной крушения самолета AZAL - ФОТО
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поделилось публикацией в связи с годовщиной крушения самолета Embraer 190 ЗАО "Азербайджанские авиалинии".
Информация размещена на странице министерства в соцсети X.
"Сегодня исполняется год со дня трагического крушения пассажирского самолета AZAL. С глубокой скорбью и уважением чтим память погибших в результате этой трагедии. Выражаем соболезнования семьям и близким погибших", - отмечается в публикации.
Bu gün, AZAL-a məxsus sərnişin təyyarəsinin faciəli şəkildə qəzaya uğramasından bir il ötür.
Baş vermiş bu faciə nəticəsində həyatını itirmiş şəxslərin xatirəsini dərin hüzn və ehtiramla yad edirik. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı veririk.
Allah rəhmət… pic.twitter.com/NRDGEHohCo — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 25, 2025