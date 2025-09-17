Мерц: Путин уже давно испытывает границы на прочность

«Наша свобода находится под угрозой не только в абстрактном, но и в весьма конкретном смысле».

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в Бундестаге в ходе обсуждения бюджета.

Затронув тему войны в Украине, Мерц отметил, что развязанная Россией война ощущается и в Европейском союзе, и в НАТО.

«Война оказывает очень конкретное влияние на нашу жизнь. Мы хотим, чтобы она закончилась», — добавил он.

«Капитуляция лишь подстегнёт Путина искать следующую цель. Он уже давно испытывает границы на прочность. Пытается прибегать к провокациям, шпионажу, убийствам и разжиганию беспорядков. Но мы этого не допустим», — подчеркнул Мерц, отметив, что эта агрессия в последнее время проявляется и в нарушении воздушного пространства Польши и Румынии.

Мерц выразил обеспокоенность тем, что эта война может затянуться надолго, и призвал Украину не идти на уступки в вопросах политического суверенитета и территориальной целостности.