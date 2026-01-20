 Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Премьер-министром и министром иностранных дел Катара | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Премьер-министром и министром иностранных дел Катара

First News Media23:14 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Премьер-министром и министром иностранных дел Катара

20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с Премьер-министром и министром иностранных дел Государства Катар Шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джасимом Аль Тани.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасим Аль Тани передал главе государства приветствия Эмира Государства Катар Шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Поблагодарив за приветствия, Президент Ильхам Алиев просил передать и его приветствия Эмиру Государства Катар.

На встрече было выражено удовлетворение текущим уровнем двусторонних отношений, подчеркнуто наличие широкого потенциала для развития сотрудничества во многих областях, в том числе в торгово-экономической сфере, выражена уверенность в дальнейшем укреплении сложившихся между двумя странами тесных связей.

Было отмечено успешное сотрудничество наших стран в восстановлении энергоснабжения Сирии благодаря поставкам азербайджанского газа в эту страну компанией SOCAR.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

