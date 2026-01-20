Флаг Азербайджана проецировали на башню в Анкаре
В годовщину трагедии 20 Января мэрия столичного района Кечиорен в Анкаре в знак солидарности и соболезнования спроецировала трёхцветный флаг Азербайджана на здание Башни Республики.
Об этом сообщил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов в социальной сети X.
Ниже представлена его публикация:
Azerbaycan halkının bağımsızlık, egemenlik ve milli özgürlük uğrunda verdiği mücadelenin tarihinde silinmez bir iz bırakan 20 Ocak Faciası’nın yıl dönümünde, Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Azerbaycan ile dayanışma ve taziye nişanesi olarak, Ankara’da bulunan Cumhuriyet… pic.twitter.com/vUgQX2GavP — Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) January 20, 2026
