Адель возвращается: мемуары и возможное мировое турне

Британская певица Адель, одна из самых успешных артисток современности, готовится выпустить первую автобиографию, как сообщает пресса.

По данным источников, 37-летняя звезда подписала многомиллионный контракт после многих лет, в течение которых она отказывала крупнейшим издательствам.

Как известно, в книге Адель впервые подробно расскажет о своем пути к мировой славе, от детства в Тоттенхэме и обучения в престижной школе до ошеломляющего взлета карьеры, принесшего ей 16 премий Grammy, 12 BRIT Awards, а так же «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус». Кроме этого, автобиография затронет не только профессиональные успехи, но и личную жизнь певицы – отношения, материнство и внутренние переживания, которые ранее оставались за кулисами.

Помимо работы над книгой, Адель, как сообщается, рассматривает возможность мирового турне и выпуска новой музыки.

Источник: DailyMail

Джамиля Суджадинова