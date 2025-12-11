Эльдар Гасымов перепел абсолютный хит Ильхамы Гулиевой и не только – ВИДЕО

Победитель международного песенного конкурса «Евровидение 2011» Эльдар Гасымов представил новый проект «Maskasız» (Без маски), в рамках которого артист выпустил мини-альбом, включающий три трека и три видеоклипа, режиссером которых стал Заур Наджафбеков.

В альбом вошли песни, которые Э.Гасымов исполнял в ходе лицензионной азербайджанской адаптации всемирно известного шоу «The Masked Singer», получившей у нас название «Maska». Напомним, что в проекте, завершившемся в феврале 2024 года певец скрывался под маской Джыртдана и занял второе место.

Мини-альбом «Maskasız» включает следующие композиции:

- «Gələcəyəm, gəl desən» - из репертуара заслуженной артистки Хумар Гадимовой

- «Axtarma məni» - из репертуара заслуженной артистки Мятянат Искендерли

- «Unuda bilməzsən» - из репертуара покойной народной артистки Ильхамы Гулиевой

Эти песни ранее полюбились зрителям в исполнении Джыртдана, а теперь Э.Гасымов исполняет их «без маски», открывая для себя и слушателей новые эмоциональные грани композиций.

«Чтобы глубоко почувствовать эти песни, мне потребовалось много времени. По жанру они могут казаться похожими, но по эмоциям и смысловой нагрузке они полностью различаются. Прежде чем приступить к работе, я получил благословение авторов. Это был очень ответственный процесс», - отмечает Эльдар Гасымов.