Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 77,7 миллиарда долларов США

Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 6,7 млрд долларов США, достигнув 77,7 млрд долларов США.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил руководитель Департамента статистики Центрального банка Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса.

«Это в очередной раз подтверждает финансовую стабильность страны. Реализованная часть стратегических валютных активов страны сократилась на 275 миллионов долларов США», — добавил Самир Насиров.

Отметим, что средняя цена на нефть составила 70,7 доллара, а цена реализации газа — 301 доллар за тысячу кубометров.